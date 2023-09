Nicole Bahls quer levar 200 fãs para sua fazenda; entenda

Nicole Bahls, 37, falou com a revista Quem sobre os planos de levar vários fãs para sua fazenda.

A propriedade da apresentadora, que fica em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, viralizou nas redes com animais batizados com nomes de artistas brasileiros. Agora, Nicole conta quais os planos para o futuro envolvendo o local.

Bahls diz que toparia fazer um reality show na fazenda. "Com certeza [toparia]. Botar uma câmera 24 horas pro pessoal acompanhar. Adoro dividir meu dia a dia, adoro compartilhar. Tem umas trapalhadas, mas estou amando compartilhar minha essência. Estou muito feliz", disse ela.