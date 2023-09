Com 59 prêmios de loteria, ex-BBB Paulinha conta quando ganhou pela 1ª vez

Paulinha Leite, 36, ex-participante do BBB11 (Globo), que ganhou ainda mais fama por levar boladas na loteria por 59 vezes, falou em entrevista ao O Globo, sobre seu mais novo prêmio: R$ 3 milhões, que foi dividido com outras 40 pessoas, dando cerca de R$ 75 mil para cada.

Como vai gastar: "Vou investir. Mexo mais com construção. É algo que eu fazia desde antes do BBB e continuo. Tenho alguns apartamentos no Rio e em Roraima. Essa é a parte principal da minha renda, porque já faço isso há bastante tempo"

59 prêmios: "Não tenho noção do quanto já ganhei. Nunca parei para contar. São prêmios espaçados. Para as pessoas parece que eu ganhei de novo ontem, mas existe um tempo entre um e outro".