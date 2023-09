Filho de Elizabeth Savala revela diagnóstico de autismo e TDAH aos 47 anos

Thiago Picchi, 47, filho da atriz Elizabeth Savala, usou sua conta no Instagram para revelar que recebeu o diagnóstico de autismo, TDAH e superdotação.

O escritor publicou um vídeo no qual descreve o alívio ao conseguir falar sobre o assunto publicamente e como só tomou conhecimento neste ano. "Me tira um peso enorme das costas poder falar abertamente sobre isso e poder fazer com que as pessoas me conheçam do jeito que eu sou sem eu ter que simular ou aparentar alguma 'normalidade'", disse ele no vídeo.

Picchi diz que foi influenciado pela atriz Letícia Sabatella. Em recente entrevista ao podcast Papagaio Falante, a atriz contou que foi diagnosticada recentemente com Síndrome de de Asperger, que está dentro do TEA (transtorno do espectro autista).