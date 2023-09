Drew Barrymore lança programa em meio a greve: 'Sustento essa escolha'

Drew Barrymore, 48, decidiu lançar uma nova temporada de seu talk show em meio à greve dos roteiristas e explicou seus motivos em uma postagem nas redes sociais.

A artista afirma que decidiu voltar com o programa, pois ele é maior do que ela. "E para ser clara, nosso talk show terminou em 20 de abril, então nunca tivemos que pausar a produção. Porém, também estou fazendo a escolha de voltar pela primeira vez nesta greve para o nosso programa, que pode ter meu nome, mas isso é maior do que apenas eu", explicou.

Apesar do retorno, ela conta que não fará divulgação de filmes ou produtos televisivos em seu programa. "Eu sustento essa escolha. Estamos em conformidade com a não discussão ou promoção de filmes e televisão que sejam atingidos de qualquer espécie. Lançamos ao vivo em uma pandemia global. Nosso show foi construído para tempos delicados e só funcionou através do que o mundo real está passando em tempo real", disse.