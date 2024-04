Em reality show 'pai do BBB', japonês confinado sobrevivia só de brindes

Em 2024, é impossível imaginar qualquer país do mundo sem ao menos um reality show em seus principais canais. Nosso BBB chega aos 24 anos de vida mais forte do que nunca, como o principal engajador de um único assunto nas redes sociais. Mas antes da moda pegar por aqui, como ela surgiu no mundo?

Um ótimo documentário na programação do É Tudo Verdade, o principal festival do gênero no país, é "O Competidor", que reconta a história de um dos primeiros realitys do mundo: o japonês Prize Life, quadro de maior sucesso do Denpa Shonen (Juventude Louca), uma espécie de TV Pirata nipônico. A ideia era pra lá de perversa: confinar um comediante anônimo num apartamento durante meses com um único desafio, sobreviver das comidas e outros brindes ganhos em sorteios promovidos pelas revistas japonesas. Vale dizer que, no Japão, inscrever-se em sorteios e concursos é uma mania nacional.

Prize Life estreou em janeiro de 1998, um ano antes do primeiro Big Brother, criado na Holanda, e mais de dois antes do Survivor americano — que, acredite se quiser, já acumula 46 temporadas e inspirou o No Limite, da Globo. A bizarrice japonesa já reunia um pouco dos dois programas: o confinamento numa casa, de um lado, e a luta pela sobrevivência do outro. Ele também estreou dez meses antes do filme "O Show de Truman", que trazia Jim Carrey como um homem ingênuo vivendo sem saber dentro de um reality.