Pitel provou ser mais amiga de Beatriz do que os próprios aliados

Segundo ele, Beatriz é a maior "desrespeitadora de regras" da edição, e Pitel fez um comentário coerente. "Foi a melhor participação da Pitel ao vivo", afirmou.

"Ela falou aquilo que sempre comentou no quarto", concordou Bárbara Saryne. "Senti uma postura diferente nela, de mais interesse no jogo, com coerência. E ao mesmo tempo que ela falou algo forte, foi respeitosa".

A comentarista disse que a reação de Beatriz também foi importante, mesmo que ela tenha recebido um "puxão de orelha" de Tadeu Schmit.

