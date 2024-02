11 plantas bonitas, baratinhas e muito fáceis de cultivar em casa

Lírio da paz (Spathiphyllum wallisii)

Lírio da paz Imagem: Getty Images

Esta espécie tem crescimento rápido no verão. De folhagem verde e vistosa e com flores brancas delicadas, a planta deve ser cultivada à meia sombra e em substrato rico em matéria orgânica e com boa drenagem.

Moreia bicolor (Dietes bicolor)

Moréia (Dietes bicolor) Imagem: Getty Images

Apesar de parecer delicada, esta planta é muito resistente e demanda baixa manutenção. Tolerante ao frio, gosta de regas regulares.