Sem trânsito e busão lotado: suíços boiam em rio para chegar ao trabalho

Bolsa para passeio custa R$ 150

De Berna a Basel, quem entra no rio usa a bolsa "wickelfisch" — ou "peixe-cápsula" em português. Pensadas e fabricadas na Suíça, especialmente para os rios do país, elas recebem esse nome por ter o formato do animal e são feitas de um material parecido com o de uma boia, geralmente com cores vibrantes.

As bolsas originais, produzidas pela marca de mesmo nome, custam 28,90 euros, cerca de R$ 154 na cotação atual.

E atenção: a marca disponibiliza vários tamanhos. Para quem vai para o trabalho "levando a casa", existem até bolsas com 20 litros de capacidade.

Bolsa à prova d'água, a Wickelfisch oficial custa 28,90 euros (R$ 154 na cotação atual) Imagem: Reprodução/Wickelfisch Original

Dicas para quem quer imitar os suíços

Procurar pontos seguros para entrar no rio. Os postos de saída e entrada estão marcados por um poste vermelho ou por escadas que ajudam a apoiar quem quer entrar ou sair da água.