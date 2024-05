COB contará com sete estruturas de apoio aos atletas brasileiros durante os Jogos de Paris-2024

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta sexta-feira que dará todo o respaldo aos atletas que forem a Paris disputar os Jogos Olímpicos, com estruturas espalhadas pela França e até no Taiti - sede do surfe. Serão sete pontos de apoio da entidade espelhados por pontos de competição, contando com a Vila Olímpica, auxiliando na preparação do Time Brasil.

Ter esses pontos de apoio significará "proporcionar aos atletas toda estrutura necessária para que alcancem os melhores resultados de suas carreiras na França, a partir do dia 26 de julho", informou o COB. Os serviços de alta performance não ficarão restritos para a Vila Olímpica.

Na França, o COB montará estruturas próprias em Vaires Sur Marne (canoagem e remo), Marselha (vela), Lille (handebol e basquete, caso se classifique) e Chateuaroux (tiro esportivo), além da Vila Olímpica e de Saint-Ouen. A entidade informou que cada local contará com serviços específicos de acordo com as características das modalidades. O Taiti, sede das competições de surfe, distante 12 mil quilômetros da capital francesa, também terá uma base exclusiva de apoio aos atletas

"Estamos construindo resultados cada vez mais consistentes em Jogos Olímpicos nas últimas edições. E o papel do COB é oferecer a melhor estrutura possível para que os atletas tenham as melhores performances de suas vidas nesta competição", afirmou Rogério Sampaio, diretor geral do COB e chefe da Missão Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. "Nossas bases de apoio são sempre grandes diferenciais que trazem tranquilidade e conforto aos atletas. Entendemos que tudo aquilo que poderia ser feito para oferecer o melhor em termos de preparação aos nossos atletas está sendo feito."

O principal ponto de apoio será a base de Saint-Ouen, distante apenas 600 metros da Vila Olímpica. Nela, o COB terá à disposição três instalações, oferecendo serviços de apoio complementares à performance do atleta no período dos Jogos. O judô vai ser a primeira delegação do Brasil a passar pela base, no dia 16 de julho.

"O COB faz um trabalho em conjunto com as confederações. Estamos em contato constante com as equipes, treinadores e gestores das modalidades para afinar os detalhes que podem fazer a diferença no resultado final. Estamos nos ajustes finais para executar uma grande operação e estamos muito otimistas que será bem-sucedida", complementou Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB e subchefe de missão em Paris 2024.