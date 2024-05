Garro desfalca Corinthians hoje por nascimento do filho e volta contra o Flamengo

Rodrigo Garro acompanha o nascimento do filho Felipe Imagem: Reprodução/Instagram/@rodrigarroo

Garro vem crescendo de produção no meio-campo do Corinthians. Os alvinegros esperam que a chegada de Felipe sirva de incentivo para que o argentino volte a balançar as redes adversárias. Ele marcou apenas uma única vez pelo clube, no 2 a 2 com o Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Paulistão.

No sábado, o Corinthians visita o Flamengo no Maracanã, em duelo de equipes sob pressão da vitória, e Garro deve estar em campo. Com Igor Coronado ainda fora de ritmo, o argentino virou a única opção para a posição nos últimos jogos — contra o América-RN, Paulinho e Bredo Bidon, volantes de origem, se dividiram na função.