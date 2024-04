Gustavo Henrique é dúvida contra Fluminense e zaga vira novo problema corintiano

O ataque do Corinthians passou em branco nos últimos quatro jogos. Por consequência, a equipe amargou três derrotas seguidas. Além da obrigação de fazer o time desencantar diante do Fluminense, domingo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, o técnico António Oliveira agora também tem problemas para armar a defesa.

Ainda tratando da dengue, o zagueiro Gustavo Henrique não trabalhou no campo na reapresentação do elenco nesta quinta-feira. Ficou somente sob observação na academia. Como Raul Gustavo, seu substituto imediato, ficou sem clima com a torcida após ser expulso no revés de 1 a 0 diante do Argentinos Juniors após agredir o bandeirinha, o técnico português tem enorme dor de cabeça para formar o setor.

Caetano caiu em descrédito após apresentações ruins e anda encostado no elenco. Sem opções para o lado esquerdo da zaga, António Oliveira pode mandar um time "torno" diante do Fluminense, com Félix Torres e Cacá, ambos destros, atuando juntos.