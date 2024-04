Red Bull Bragantino fecha com Pedro Henrique, zagueiro do Athletico-PR

Atento ao mercado, o Red Bull Bragantino acertou a contratação do zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos, do Athletico-PR. Ele chega em definitivo para reforçar o elenco na sequência da temporada, em que o clube disputa Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

O anúncio oficial será feito nos próximos dias após os trâmites burocráticos. O Bragantino precisa registrar o novo reforço até sexta-feira, quando se fecha a janela de transferências para jogadores que disputaram os estaduais.

O Athletico tentou renovar com Pedro Henrique, mas não chegou a um acordo. Como seu contrato iria até o fim de 2024, com risco de sair sem uma compensação financeira, o clube paranaense buscou um novo clube para o atleta. Atlético-MG, Botafogo e Grêmio eram outros interessados, mas o Athletico optou pelo Bragantino.

Pedro Henrique chegou ao Athletico em 2019 por 1 milhão de euros (R$ 4,5 milhões na época). O valor da venda ao Bragantino não foi revelado, mas é uma quantia menor do que essa por estar em fim de contrato.

Após breve retorno ao Corinthians, em 2020, Pedro Henrique retornou ao Athletico, onde somou 189 jogos e três gols. Ajudou na conquista dos títulos estaduais (2023 e 2024) e Copa Sul-Americana (2021).

O Bragantino buscava reforçar o setor defensivo após a saída de Léo Ortiz, comprado pelo Flamengo. O técnico Pedro Caixinha ainda tem nomes como Douglas Mendes, Luan Cândido, Léo Realpe, Lucas Cunha e Eduardo Santos.