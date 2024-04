Quem será o novo técnico do São Paulo? Confira nomes disponíveis no mercado

Thiago Carpini não resistiu à pressão, após derrota por 2 a 1 para o Flamengo, e foi demitido do cargo de técnico do São Paulo nesta quinta-feira. Agora, o clube tricolor, que recorreu a Carpini em janeiro após perder Dorival Júnior para a seleção, volta ao mercado em busca de um novo nome para comandar o elenco.

As opções disponíveis vão de nomes experientes do futebol brasileiro a apostas estrangeiras.

Confira abaixo cinco nomes de treinadores disponíveis no mercado:

LUIS ZUBELDÍA

O treinador argentino de 43 anos chegou a ser especulado no início do ano, após a saída de Dorival. Na mesma época em que seu nome era ventilado na equipe paulista, Zubeldía deixou a LDU, do Equador, clube com o qual foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, e está sem time desde então.

O time equatoriano conquistou o título ao bater o Fortaleza nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo normal na grande decisão. Para avançar à final, a equipe de Quito eliminou justamente o São Paulo, no Morumbi, também nas penalidades. O argentino foi o responsável por liderar a LDU ao título do Campeonato Equatoriano no ano passado.

RAFA BENÍTEZ

O espanhol campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool e com o Chelsea vem sendo apontado como possível alvo da diretoria são-paulina. Segundo apuração do Estadão, a contratação não é uma possibilidade. O último trabalho do treinador de 64 anos foi no Celta de Vigo. Também já comandou Newcastle, Real Madrid, Napoli e Inter de Milão.

FELIPÃO

O mercado está cheio de treinadores experientes disponíveis. Um deles é Luiz Felipe Scolari. Aos 75 anos, o multicampeão deixou o comando do Atlético-MG no final de março. Nos últimos anos, treinou Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e Athletico-PR ao voltar do Guangzhou Evergrande, da China, após três temporadas por lá. Muito identificado com o Palmeiras, jamais comandou outro time de São Paulo.

VANDERLEI LUXEMBURGO

Sem clube desde que deixou o Corinthians, no final do ano passado, Luxemburgo treinou também Palmeiras e Santos, mas nunca o São Paulo. Antes de assumir o comando do time corintiano, ficou cerca de dois anos longe do futebol e até se arriscou na política. Seus trabalhos mais recentes, antes do Corinthians, foram em Cruzeiro, Vasco e Palmeiras.

MANO MENEZES

Mano é mais uma opção que deixou o Corinthians há pouco tempo e que nunca treinou o São Paulo. O gaúcho de 61 anos ajudou o time do Parque São Jorge a escapar do rebaixamento do Brasileirão no ano passado, mas foi demitido em fevereiro deste, após cinco derrotas seguidas no Paulistão.