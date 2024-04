Carpini fala em 'buscar novos rumos' após demissão: 'Uma experiência única'

O técnico Thiago Carpini se pronunciou nas redes sociais após ser demitido do São Paulo nesta quinta-feira. A decisão do clube ocorreu depois da derrota para o Flamengo no Maracanã, que configurou o segundo revés em dois jogos do Campeonato Brasileiro. O treinador chegou ao São Paulo em janeiro deste ano para substituir Dorival Júnior, que assumiu o comando técnico da seleção brasileira.

"Chegou ao fim meu ciclo em um dos maiores clubes do mundo", disse Carpini em comunicado. O técnico dirigiu o time em 18 jogos, com retrospecto de sete vitórias, seis empates e cinco derrotas. Além disso, conquistou o título da Supercopa Rei diante do Palmeiras e comandou o time na quebra do tabu na Neo Química Arena no jogo contra o Corinthians.

"Foram pouco mais de 100 dias de uma constante batalha para deixar essa instituição ainda melhor do que a encontrei. Uma experiência única, marcante e desafiadora, com muitas vitórias e algumas derrotas. Em pouco tempo, escrevemos páginas importantes na história do clube, sendo um dos mais jovens treinadores a ser campeão pelo São Paulo. E isso ficará para sempre", afirmou o treinador.

Carpini aproveitou para agradecer aos torcedores, diretoria, funcionários e aos atletas do São Paulo, e garantiu que o time vai ter sucesso na temporada e "levantar troféus". "Anotem o que digo: existem grandes coisas reservadas a vocês", disse. "Hora de buscar novos rumos, com o coração leve, e a mente cheia de boas memórias. Que o caminho seja de sucesso."