CBF adia jogos de clubes gaúchos após chuvas no Rio Grande do Sul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou na noite desta quarta-feira que adiou todas as partidas que envolvem clubes gaúchos como mandantes ou visitantes em competições administradas pela entidade até a próxima segunda-feira, dia 6.

A decisão foi motivada pelo estado de emergência no Rio Grande do Sul, que sofre com fortes chuvas. "A CBF entende que a prioridade de momento é o atendimento à população e solidariedade", escreveu a instituição em nota. Com o adiamento, jogos de três divisões do Campeonato Brasileiro masculino e do feminino sofrem alterações.

Na lista estão três jogos do Campeonato Brasileiro da Série A: Cruzeiro x Internacional, Grêmio x Criciúma

e Juventude x Atlético-GO.

Veja abaixo os jogos adiados pela entidade. Vale ressaltar que a CBF ainda não anunciou nova data para as partidas:

Campeonato Brasileiro Série A

Cruzeiro x Internacional

Grêmio x Criciúma

Juventude x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro Série C

São José x Volta Redonda

Náutico x Ypiranga

Campeonato Brasileiro Série D

Novo Hamburgo x Concórdia

Hercílio Luz x Avenida

Brasil/RS x Barra

Campeonato Brasileiro feminino A1

Internacional x Ferroviária

Campeonato Brasileiro feminino A2

Juventude x Doce Mel

Campeonato Brasileiro feminino A3

SERC Brasil x Coritiba