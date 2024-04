João Fonseca surpreende e elimina cabeça de chave na estreia em Bucareste

O jovem brasileiro João Fonseca voltou a surpreender no circuito da ATP, nesta terça-feira. O tenista de 17 anos eliminou um dos favoritos ao título logo em sua estreia no Torneio de Bucareste, na Romênia, ao superar o italiano Lorenzo Sonego por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5, e 2h04min de confronto.

Sonego é o atual 51º do mundo, já foi o 21º e era o sexto cabeça de chave em Bucareste. O tenista de 28 anos, contudo, não conseguiu encontrar caminhos para superar o brasileiro, que disputa sua primeira temporada entre os profissionais neste ano. Fonseca é o atual 276º do mundo e deve ganhar cerca de 10 posições no ranking com a vitória desta terça.

Nas oitavas de final, o brasileiro vai enfrentar o vencedor do duelo entre o moldávio Radu Albot, que veio do qualifying e é o atual 139º do mundo, e o norte-americano Aleksandar Kovacevic, 97º.

Nesta terça, Fonseca começou atrás no placar. Sonego se impôs nos primeiros games e abriu 4/1. O brasileiro buscou a virada e até sacou para fechar o set, sem sucesso. O italiano esboçou reação, mas Fonseca garantiu a parcial no tie-break e abriu vantagem no confronto.

Na segunda parcial, o jovem brasileiro foi ainda melhor. Com o saque calibrado, não disputou um break point sequer em seus games de serviço. E aproveitou uma vacilo do italiano para faturar a única quebra do set, confirmando a vitória.

O bom desempenho do brasileiro lembra sua inesperada campanha no Rio Open, quando entrou como convidado na chave principal. Ele despachou dois cabeças de chave em sequência e foi eliminado somente nas quartas de final, em sua melhor campanha num torneio da ATP até agora.

Fonseca vem alternando participações em torneios menores da ATP, como o de Bucareste, de nível ATP 250, e competições de nível Challenger, logo abaixo da elite do tênis mundial. O brasileiro encerrou sua trajetória como juvenil no ano passado em alto estilo com o título do US Open e a liderança do ranking da categoria.