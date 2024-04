Uefa garante programação da Liga dos Campeões apesar de ameaças terroristas

A mensagem reforça que todos os cuidados estão sendo tomados no sentido de preservar o espetáculo. "Todas as partidas estão planejadas para acontecer conforme programado, com medidas de segurança apropriadas em vigor."

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Pela tabela, Madri terá duas partidas. O Real Madrid recebe o Manchester City na terça-feira e o Atlético de Madrid vai contar com o apoio de sua torcida para enfrentar o Borussia Dortmund, na quarta.

Já o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique em Londres, na terça-feira, e o Paris Saint-Germain vai ter a visita do Barcelona no dia seguinte. Os ministros francês e espanhol disseram que haverá medidas de segurança reforçadas nos estádios.

O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque à sala de concertos Crocus Hall, nos arredores de Moscou, em 22 de março, no qual 144 pessoas foram mortas. Os jogos de volta da Liga dos Campeões estão marcados para a próxima semana.