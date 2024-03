Neymar levará taça do Paulistão ao gramado da Vila Belmiro antes da final

Neymar marcará presença na Vila Belmiro neste domingo (31). O jogador acompanhará o primeiro jogo da final do Paulistão, entre Santos e Palmeiras, às 18h, e entrará no gramado segurando a taça de campeão antes do confronto.

O protocolo foi organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), e a equipe alviverde também terá um representante na partida de volta, no Allianz Parque, com o nome ainda em definição.

O craque da seleção brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, se recupera de cirurgia após sofrer grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 do Brasil para a o Uruguai, no ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A expectativa é de que ele retorne somente no segundo semestre e, assim, fique de fora da disputa da Copa América, em junho, nos Estados Unidos.