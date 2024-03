Algoz de Alcaraz, Dimitrov bate Zverev e encara Sinner na final em Miami

Com direito à torcida de Serena Williams, presente na arquibancada, o búlgaro Grigor Dimitrov avançou à final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira. O atual número 12 do mundo superou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/4, em 2h37min.

Na decisão, marcada para as 16 horas (de Brasília) de domingo, Dimitrov vai enfrentar o italiano Jannik Sinner, principal tenista da temporada e campeão do Aberto da Austrália. Mais cedo, o tenista número três do mundo eliminara com facilidade o russo Daniil Medvedev, quarto do ranking.

Nesta sexta, Dimitrov impôs no primeiro set o mesmo ritmo incrível que exibiu ao longo de toda a partida contra o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, nas quartas de final - o búlgaro arrasou o vice-líder do ranking, sem perder set. E fez o mesmo com Zverev, 5º do mundo, na primeira parcial.

Mas, na segunda, Dimitrov caiu um pouco de rendimento. Passou a cometer mais erros não forçados e permitiu a reação do alemão, que levou a melhor no tie-break. No terceiro set, o tenista da Bulgária voltou a exibir maior confiança e dominou os pontos, fechando o jogo com certa tranquilidade.

A sequência de bons jogos em Miami farão Dimitrov se aproximar do Top 10 novamente. Se for campeão no domingo, entrará mais uma vez na lista dos 10 melhores do ranking. Ele chegou a ser o número três do mundo em 2017, a melhor temporada da sua carreira, quando faturou quatro títulos.

Porém, desde então, o búlgaro vinha oscilando demais no circuito. Tanto que ficou sete anos sem levantar um troféu sequer. O jejum foi encerrado no início deste ano, em Brisbane. Entre 2017 e 2024, ele disputou três finais, mas não teve sucesso. Uma delas foi no Masters 1000 de Paris, no ano passado.

No retrospecto entre os dois finalistas de Miami, Sinner leva ligeira vantagem, com duas vitórias, contra apenas uma de Dimitrov. O búlgaro venceu a primeira partida entre eles, em 2020. Mas caiu duas vezes diante do italiano na temporada passada.