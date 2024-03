Árbitros da CBF farão pré-temporada antes do início do Campeonato Brasileiro

Buscando minimizar as reclamações contra a arbitragem, tema constante no último Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai realizar uma pré-temporada a partir de segunda-feira, no Rio de Janeiro.

No total, 108 árbitros estarão presentes nos treinamentos. Eles serão divididos em duas turmas. A primeira fará as atividades entre os dias 01 e 05 de abril, enquanto a segunda, entre 8 e 12 de abril. Ou seja, as atividades serão encerradas um dia antes do início do Campeonato Brasileiro.

A CBF dará aulas teóricas e práticas para todos os árbitros confirmados no evento. A Comissão promoverá também palestras sobre manipulação de resultados e primeiros socorros para reforçar a importância dos temas. O treinamento acontecerá no Clube da Aeronáutica (CAER), no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e em um hotel na Barra da Tijuca, próximo à sede da entidade.