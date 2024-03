Lamine Yamal: conheça o jovem espanhol com multa contratual de R$ 5,39 bilhões

Lamine Yamal chamou a atenção no empate por 3 a 3 entre Espanha e Brasil, na terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. O jogador do Barcelona, de apenas 16 anos, não se intimidou ao enfrentar a seleção brasileira e encantou com dribles e criação de jogadas perigosas, inclusive arrancando aplausos na casa "rival". Foi ele que sofreu um dos pênaltis marcados para o time da casa, com gol de Rodri. Principal joia da Espanha, Yamal tem contrato com o Barcelona até junho de 2026 e multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros, equivalente a R$ 5,39 bilhões.

O atleta nasceu na cidade catalã, filho de pai marroquino e mãe guineense. Desde 2013, aos sete anos, ele já integrava a academia de La Masia, sede das categorias de base do Barça. Era comum que Yamal participasse dos grupos de idade superior à dele. Ainda em 2022, antes de ter o primeiro contrato profissional com o Barcelona, ele era chamado por Xavi Hernández para integrar treinos do grupo profissional.

No final da temporada 2022/23, em abril do ano passado, o jovem estreou pelo clube catalão, aos 15 anos, nove meses e 16 dias. Assim, fez história no futebol espanhol como o quinto jogador mais jovem do Campeonato Espanhol e o mais novo a estrear pelo Barcelona, desde Armando Sagi, que começou a carreira aos 15 anos, em 1922.

A situação da estreia era favorável. O Barcelona estava prestes a ser campeão espanhol, o que rendeu a Yamal o primeiro título com apenas um mês de carreira profissional. A comemoração foi perdida pelo jovem, que se juntou ao grupo da seleção espanhola para a disputa do Campeonato Europeu Sub-17.

Foi uma das últimas vezes que Yamal defendeu a seleção de base. Em setembro de 2023, ele foi chamado pela primeira vez por Luis de la Fuente, técnico do time principal da Espanha, e se tornou o mais jovem a atuar pela equipe. Desde então, a joia é presença constante nas convocações e deve ser um dos astros a atrair atenção na Eurocopa deste ano, na Alemanha, em junho.

Yamal fechou 2023 como indicado ao Prêmio Golden Boy, destinado ao melhor jogador do futebol europeu com menos de 21 anos. A edição foi vencida por Jude Bellingham, do Real Madrid. Antes dele, outros dois companheiros de Yamal foram vencedores, Pedri (2021) e Gavi (2022). O camisa 27 do Barcelona ainda tem bastante tempo para indicação ao prêmio e não parece que será difícil provar que merece.

Até lá, o jogador acumula recordes, principalmente pela idade. Ele é o mais novo jogador a participar de um El Clásico, contra o Real Madrid, e mais jovem atleta do Barcelona a jogar a Liga dos Campeões (e segundo em toda história da competição). Yamal também é o mais novo a marcar na Supercopa da Espanha, na Copa do Rei e no Campeonato Espanhol. Em campo, ele continua a mostrar ser merecedor das oportunidades que tem. A LaLiga lhe deu, na terça-feira, o prêmio de gol do mês de março por uma pintura contra o Mallorca.

Canhoto e com grande habilidade de drible, Yamal é um jogador inventivo, com criatividade para procurar espaços e criar jogadas além do protocolar papel tático. Xavi tem escalado o jogador na ponta pela direita, mas ele também tem capacidade de entrar centralizado no ataque ou no meio-campo, atrás de um atacante de referência. Como qualquer "cria de La Masia", Yamal encara comparações com outro canhoto habilidoso que passou por lá, Lionel Messi.

Quando apenas treinava com os profissionais, o ponta foi comparado também com Ansu Fati, outra promessa do Barcelona, hoje com 21 anos e emprestado ao Brighton, da Inglaterra. Fati herdou a camisa 10 quando o argentino foi para o Paris Saint-Germain e, como muitos, ganhou a alcunha de "novo Messi". Ele chegou a se destacar, mas uma lesão no joelho e uma sequência de problemas musculares prejudicaram seu futebol.

Após o jogo em que marcou o gol recém-premiado, Yamal ouviu também a comparação com o melhor do mundo. "Vi Messi quando ele estava nos juvenis do Barça. Eu o assisti por cinco minutos e ele não parava de marcar gol. Este também parece um craque. Ele é jovem, eles trabalham bem com os jovens, e se continuar assim vai dar muitas alegrias ao Barcelona", analisou Javier Aguirre, técnico do Mallorca.

Após o empate entre Espanha e Brasil, o jornal catalão La Vanguardia destacou que Yamal "conquistou o Bernabéu" e "colocou o estádio em pé". Comparações com Endrick, que vai para o Real Madrid em junho e também vive uma precoce carreira profissional, aos 17 anos, tomam conta dos debates esportivos na Espanha, imaginando uma nova era do El Clásico.

Enquanto isso ainda não acontece, Yamal deve estar de volta à disposição do técnico Xavi Hernández no sábado, dia 30, para o duelo contra o Las Palmas, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona é vice-líder com 64 pontos, 16 atrás do Real Madrid.