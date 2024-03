Pais de vítimas do Ninho do Urubu fazem jogo em homenagem à tragédia de Brumadinho

No dia 23 de março, às 8h30, no campo do Canto do Rio, na cidade de Brumadinho, um jogo beneficente será realizado em homenagem às vítimas da tragédia que abalou a cidade em 2019. O "Futebol por Brumadinho" vai contar com presenças ilustres como o ex-centroavante Reinaldo, maior ídolo da história do Atlético-MG.

Além de ex-jogadores, o evento contará com Darlei Pizetta, de 52 anos, pai de Bernardo Pizetta, uma das dez vítimas fatais do incêndio ocorrido em fevereiro de 2019, no Ninho do Urubu, CT do Flamengo.

"Prometi para mim mesmo que nunca desistiria de conseguir punição para os responsáveis pela morte daquelas crianças", afirmou Pizetta.

Em nome dessa causa, ele resolveu se solidarizar com o evento que marca uma outra tragédia: o rompimento da barragem da Vale, que matou 272 pessoas no dia 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho.

"Eu sei da luta deles e estarei presente, como também estive em um ato de protesto pela morte de tanta gente no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria-RS. Também houve a tragédia em Mariana. Todas as famílias que sofrem com a falta de punição dos responsáveis e que lutam por justiça devem estar juntas sempre", disse Darlei.

Ex-jogadores confirmaram presença e vão jogar pela seleção de masters. Nomes como Donato, Célio Lúcio e Sérgio Araújo estarão em campo. Já o time local será formado por parentes de vítimas da tragédia reforçados por 15 atletas de clubes de Brumadinho.

O ex-centroavante Reinaldo, que disputou a Copa do Mundo de 1978, vai atuar ao lado da equipe da cidade. Feliz pelo convite, ele falou sobre o evento.

"Minas Gerais não é só minério. É também gente solidária e que luta por justiça. O futebol não pode ficar longe dessa luta e eu também não. Tragédias assim precisam ser punidas para que não aconteçam novamente", disse o ex-atleta.