Inter poupa titulares, perde para o Guarany e pode deixar liderança do Gauchão

Recheado de desfalques e iniciando o jogo com vários titulares na reserva, o Internacional foi superado pelo Guarany de Bagé na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Jogando em casa, no Estrela d'Alva, em Bagé, o time da casa aproveitou as falhas coloradas e foi efetivo, vencendo por 2 a 1 com todos os gols no primeiro tempo. Na etapa final, o time colorado melhorou, principalmente por conta da entrada de Alan Patrick, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Internacional se mantém com sete pontos e perde sua invencibilidade. Além disso, pode deixar a liderança até o fim da rodada. O Guarany, por outro lado, venceu a primeira e chegou a quatro pontos, saindo do Z-2 momentaneamente.

Jogando em casa, o Guarany aproveitou falhas da defesa do Inter e abriu 2 a 0 no placar com 22 minutos. Aos 10, após a defesa do Inter afastar, a bola voltou para a área e Tony Júnior recebeu desmarcado. Ele dominou bonito com o pé esquerdo e chutou rasteiro de direita para abrir o placar.