São Paulo pode ter o reforço de Erison na retomada do Brasileirão diante do Goiás

De olho na montagem do time do São Paulo para o confronto com o Goiás nesta quarta-feira (18), o técnico Dorival Júnior pode contar com um reforço importante para aumentar o leque de opções no setor ofensivo. Erison participou normalmente do treino e deve ser relacionado para a partida.

Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, o atacante vinha aprimorando a parte física para ficar à disposição. A princípio o ataque deve ser formado por Lucas e Luciano, mas Erison pode ser uma importante opção na frente.

Sem o argentino Jonathan Calleri, que foi submetido a uma artroscopia no tornozelo direito, e não joga mais nesta temporada, os jogos que restam para cumprir o calendário deste ano podem ser decisivos para definir o futuro de Erison.