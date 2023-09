Borussia Dortmund segura pressão do Hoffenheim, faz 3 a 1 fora de casa e dorme líder do Alemão

O Borussia Dortmund abriu a sexta rodada do Campeonato Alemão com vitória gigante na casa do Hoffenheim, por 3 a 1, subindo para os 14 pontos, e dormindo na liderança. O time manteve a invencibilidade, aguentou enorme pressão com quase 30 minutos com um jogador a menos, e definiu o triunfo no último lance.

Depois de abrir a rodada na sexta colocação, a equipe sabe que não sustentará a posição já que Bayern de Munique, então líder, com 13, faz confronto direto com o RB Leipzig, com 12, e qualquer resultado tira o Dortmund do topo.

Brigando pela liderança provisória e empolgados pelo bom início do Campeonato Alemão, Hoffenheim e Borussia Dortmund entraram no gramado da Pré Zero Arena com bons motivos para acreditar em um grande resultado. Os mandantes vinham de quatro vitórias seguidas, enquanto os visitantes defendiam sua invencibilidade na competição.

Como era de se esperar, o Hoffenheim começou dominando a posse de bola e buscando o ataque. Mas sem conseguir superar o goleiro Kobel. Para piorar, sua defesa saiu jogando errado, Brandt recuperou a bola e serviu Fullkrug, que abriu o marcador.

A reação veio de imediato, em lance polêmico. Hummels deu um carrinho pouco antes da área, mas o árbitro anotou pênalti. Kramaric empatou e o time da casa cresceu, novamente sem conseguir marcar. No último lance da primeira etapa, novo castigo.

Malen enfileirou marcadores e cruzou para a área, o goleiro cortou mal e Reus pegou a sobra para anotar seu 163º gol no Campeonato Alemão. O lance foi o último da etapa, na qual o Borussia Dortmund finalizou somente três vezes, anotou duas e, apesar do sufoco, foi ao descanso em vantagem.

A pressão do Hoffenheim foi ainda maior na fase final. Um bombardeio com direito a bola no travessão e grandes defesas de Kobel. Em raro contragolpe, Adeyemi parou no goleiro. O Borussia viu Bensebaini ser expulso ao levar dois amarelos em intervalo de quatro minutos e precisou se segurar por quase 30 minutos.

O alívio veio somente no último minuto dos acréscimos. O Hoffenheim tentava o ataque derradeiro quando o norueguês Ryerson roubou a bola na defesa e arrancou pela esquerda para fazer 3 a 1 e definir o placar.