Nadal planeja aposentadoria do tênis em 2024: 'Possivelmente o último ano'

"Este seria o meu objetivo: tentar parar e provavelmente enfrentar o último ano da minha carreira esportiva com pelo menos a garantia de poder desfrutá-lo", acrescentou o tenista espanhol.

Nadal reiterou nesta segunda-feira que "gostaria de voltar a jogar e voltar a ser competitivo".

"Mas a esperança não é voltar a ganhar Roland Garros ou ganhar na Austrália, para que as pessoas não se confundam, tudo isso está muito longe, tenho muita consciência das dificuldades que enfrento, uma que é intransponível é a idade, e a outra são os problemas físicos", explicou.

"O que me anima é voltar a jogar e ser competitivo", disse Nadal, que revelou que fez uma cirurgia no psoas e no quadril há alguns meses.

O tenista espanhol afirmou ainda sobre a corrida com Novak Djokovic para ser o atleta com mais Grand Slams, convencido de que para o sérvio seria "uma frustração maior" do que para ele não conseguir esse objetivo.

"Se eu gostaria de ter sido o tenista com mais Grand Slams da história? Sem dúvida. O esporte é isso, tentar ser o melhor possível. Mas não foi uma obsessão. Não me frustra", disse Nadal, vencedor de 22 Grand Slams.