Vettel fala em possível retorno à F1 após conversa com chefe da Mercedes

Nunca se sabe para onde a vida vai te levar. Talvez seja para atrás do volante de novo, não sei

Vettel confirmou ter conversado recentemente com Toto Wolff, chefe da Mercedes. A equipe tem um assento vago para a próxima temporada após Lewis Hamilton assinar com a Ferrari.

Tenho conversado com ele (Toto Wolff), mas não sobre a vaga. Falamos rapidamente sobre a situação geral. Mas conversei com outras pessoas também pois ainda mantenho contato (com o ciclo da F1)

Precisaria de algumas ligações e negociações para entender melhor a situação. Mas com certeza (a Mercedes) é um dos melhores assentos no grid. Tem um ótimo histórico, sofrendo um pouco nos últimos, mas mesmo piorando ainda é segunda ou terceira nos (Campeonatos de) Construtores, não é como correr em uma terra de ninguém

Vettel está fora da Fórmula 1 desde o fim de 2022. Ele não disputou outras corridas desde então, mas mencionou na entrevista a possibilidade de estrear nas 24 Horas de Le Mans. O tetracampeão passou os dois últimos anos de sua carreira como piloto da Aston Martin, onde foi 12º no Mundial de Pilotos em ambas temporadas — à frente do colega de equipe Lance Stroll.