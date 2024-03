Maior pontuadora da Superliga deixa Flu após 'sumiço' e dois assaltos

A jogadora pensava em deixar o Flu desde que foi vítima de dois assaltos em um intervalo de dez dias. Desde então, ela tem sofrido ataques de pânico, tem dificuldade para dormir e se ausentou de treinos e jogos do Tricolor carioca.

A sérvia foi ameaçada com uma faca no primeiro assalto, e com uma arma no segundo. Em entrevista ao site sérvio Mozzart, Uzelac afirmou que estava traumatizada.