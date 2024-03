Patrocinadora do COB, Hemmer oficializa apoio a Rebeca Andrade e Lucão

Patrocinadora do COB, a Hemmer fechou parceria com a ginasta Rebeca Andrade e com o central da seleção brasileira de vôlei Lucão.

O que aconteceu

O anúncio foi feito hoje (19), em evento no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. As ativações com o COB e atletas se tornam o maior patrocínio da história da Kraft Heinz, que comprou a Hemmer em 2022.

"O Lucão representa a tradição, a família e o comprometimento. A Rebeca representa a potência da diversidade e representatividade", pontuou Luana Sá, gerente de marketing da empresa.