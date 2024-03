Yago Dora dá show de aéreos e fica perto da final do ISA Games

Pela terceira vez no dia de hoje (2), Yago Dora voltou para o mar de Porto Rico e não sentiu o ritmo. Com aéreos alucinantes, o brasileiro despachou os rivais e carimbou vaga na próxima fase da repescagem do ISA Games.

O que aconteceu

Na primeira bateria da décima fase da repescagem, Yago Dora dominou as ações, abusou dos aéreos e venceu com somatório de 18.46 (9.33 + 9.13). O resultado deixou o brasileiro ainda mais perto da final do ISA Games. Faltam apenas duas rodadas para a decisão.

A bateria foi disputada contra Ramzi Boukhiam (Marrocos) e Marco Mignot (França). O marroquino conquistou a segunda vaga para a próxima fase, enquanto o francês deu adeus ao torneio de surfe.