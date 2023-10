De olho na vaga para Paris-2024, Medina fecha com novo patrocinador

Gabriel Medina, vencedor do título mundial em três oportunidades (2014, 2018 e 2021), também disputará o ISA Games em fevereiro de 2024 em busca da última vaga para os Jogos Olímpicos de Paris.

Estou muito feliz em fazer parte do time da Integralmedica e ter uma grande marca nacional junto comigo na busca pelos meus objetivos. Ter suplementos de alta qualidade no meu dia a dia é fundamental para minha performance e bem-estar. Tenho certeza que com a Integralmedica vou atingir meus sonhos na temporada de 2024

Medina.

A parceria

A Integralmedica estampará as pranchas de Gabriel Medina, além de protagonizar campanhas publicitárias e conteúdos institucionais em suas redes sociais.

A marca brasileira dará suporte ao atleta nas áreas de suplementação nutricional e preparação física. Gabriel Medina terá acesso a mais de 90 produtos da Integralmedica, incluindo proteínas, carboidratos, creatinas, aminoácidos e multivitamínicos.

Quando estiverem em São Paulo, o surfista e seu preparador físico poderão treinar no CT Dark House, um centro de treinamento voltado para fisiculturistas de ultra performance, que é a única academia fora dos Estados Unidos homologada pelo Olympia, principal torneio de fisiculturismo do mundo.