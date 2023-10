Tubarão branco acompanha de perto manobra de surfista na Califórnia; veja

Outro surfista mostrado no vídeo começa a remar em um sentido que pode levá-lo ao encontro do tubarão, mas o vídeo é cortado antes.

Apesar de impressionante, a imagem não é tão incomum. De acordo com relatório do Shark Lab, instituto norte-americano que pesquisa o comportamento de tubarões, esses animais nadam perto das pessoas cerca de 97% do tempo. O estudo foi feito em duas praias da Califórnia - San Diego e Santa Barbara.