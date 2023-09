Hamilton usará capacete futurista e com viseira fluorescente no Japão; veja

O item, diferentemente do utilizado por Hamilton ao longo da temporada, tem cor prata metálico.

O único detalhe em amarelo, mesma cor do capacete habitual do piloto, aparece em uma espécie de luz fluorescente presente na viseira.

"Homem versus máquina", escreveu Lewis Hamilton em sua conta no Twitter, onde divulgou o trabalho feito por Hajime Sorayama.

Trabalhei com Hajime Sorayama neste capacete e estou tão orgulhoso de como ganhou vida! Sou fã dele e do seu trabalho há muito tempo e desde o início do lançamento do +44 [marca pessoal do piloto], colaborar com ele tem sido um objetivo pessoal meu. Mal posso esperar para que todos o vejam na pista. Lewis Hamilton, em seu Instagram

Outros capacetes especiais de Hamilton

Esta não é a primeira vez que Lewis Hamilton usa um capacete especial ao longo dos últimos anos na Fórmula 1.