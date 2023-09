F1: Verstappen é pole no Japão e completa fim de semana perfeito

O treino de classificação foi marcado por um acidente de Logan Sargeant, da Williams, ainda no Q1. A sessão foi interrompida por vários minutos por conta do choque do piloto norte-americano com o muro.

Como foi o treino classificatório

Mais rápido durante todo o fim de semana, Max Verstappen, da Red Bull, fez a volta mais rápida do Q1 nos primeiros minutos do treino. Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o top-3.

A nove minutos do fim do Q1, o treino foi interrompido por uma bandeira vermelha. Logan Sargeant, da Williams, rodou e se chocou com o muro. O piloto norte-americano ficou bem, mas o carro ficou bastante danificado.