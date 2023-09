Hamilton perde liderança dos maiores salários da F1, mas situação vai mudar

Lista já tem data para mudar

A situação vai mudar em breve, graças ao novo acordo fechado entre Hamilton e a Mercedes.

A extensão do contrato, anunciada em agosto, vale para os anos de 2024 e 2025 e prevê um pagamento de cerca de US$ 122 milhões de dólares. Ou seja, Hamilton deve ganhar aproximadamente US$ 61 milhões (R$ 300 milhões) ao ano para continuar na Fórmula 1, segundo o jornal Telegraph.

Leclerc em terceiro

O pódio dos salários mais altos é fechado pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que hoje recebe US$ 24 milhões (R$ 117,12 milhões) da escuderia italiana.

Lando salta posições. Outro piloto também conseguiu escalar o pelotão graças a um aumento generoso de 2022 para 2023: Lando Norris, da McLaren, recebia US$ 11 milhões e passou a ganhar US$ 20 milhões (R$ 97,6 milhões) na atual temporada, se tornando o quarto mais bem pago da categoria.