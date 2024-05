António repete escalação do Corinthians para jogo contra o América-RN; veja times

O Dragão venceu dois dos últimos três compromissos na temporada e figura no segundo lugar do Grupo A3 da Série C do Campeonato Brasileiro, com sete pontos - dois triunfos, um empate e uma derrota. No fim de semana, 11 atletas do time potiguar foram vítimas de um quadro viral, mas se recuperaram a tempo do embate.

O América-RN irá a campo com: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Salazar, Alan, Hygor Ribeiro e Marquinhos; Norberto, Wenderson, Ferreira e Souza; Gustavo Henrique.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O ábitro da partida é o paranaense Lucas Paulo Torezin. Ele será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR). Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ) ficará à cargo do VAR.