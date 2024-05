São Paulo se reapresenta e inicia a preparação para pegar o Fluminense pelo Brasileirão

Na última quinta-feira, o atacante Calleri teve uma lesão muscular na panturrilha direita diagnosticada. Com isso, ele se junta a Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito) como desfalques no momento.

O próximo treinamento está marcado para a manhã desse sábado, no CT da Barra Funda. A bola vai rolar para o duelo contra o Fluminense às 20h (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Morumbis.