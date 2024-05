Flamengo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O atacante Yuri Alberto, que entrou no segundo tempo do jogo no Paraguai, também pode retomar a titularidade. Já o zagueiro Raul Gustavo retorna de suspensão e está à disposição.

Em contrapartida, o volante Raniele, suspenso, é desfalque certo. Ele se junta aos machucados Diego Palacios, Pedro Henrique, Maycon e Matheuzinho.

Do outro lado, o Flamengo chega extremamente pressionado para a partida. O Rubro-Negro ocupa o sétimo lugar do torneio, com oito pontos, mas tem acumulado atuações ruins. Na última terça, os cariocas perderam do Palestino, do Chile, por 1 a 0, e se complicaram na Libertadores.

Balançando no cargo, o técnico Tite reencontrará o Corinthians e pode não resistir em caso de derrota. A equipe terá o retorno de Arrascaeta entre os relacionados, mas Bruno Henrique, com um problema no pé, é desfalque. O volante Erick Pulgar também é baixa para o time da Gávea.

FICHA TÉCNICA