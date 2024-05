Destaque do Atlético-MG, Guilherme Arana celebra convocação para Seleção Brasileira: "Sonho de criança"

Nesta sexta-feira, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou a lista de convocados para os próximos amistosos e para a Copa América. Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético-MG, marcou presença entre os nomes e celebrou seu retorno à Amarelinha.

"Especial, né? Por tudo que já aconteceu no passado, estou feliz demais de poder retornar a representar o meu país, é um sonho de criança. É uma série de agradecimentos, agradeço a Deus, minha família, meus companheiros e ao Clube Atlético Mineiro por estar vivenciando isso novamente", afirmou o lateral.

Guilherme Arana era cotado para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar, em 2022. O atleta, porém, sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo em setembro daquele ano. Assim, ficou fora da convovação feita por Tite, então treinador da Seleção.