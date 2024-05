Criciúma vence jogo-treino antes do duelo contra o Palmeiras pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, dando continuidade na preparação para a disputa da Série A do Brasileirão, o Criciúma enfrentou o Caravaggio em segundo jogo-treino realizado esta semana no CT Antenor Angeloni, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Fellipe Mateus, Yannick Bolasie e Marquinhos Gabriel. No primeiro amistoso, disputado na quarta-feira, a equipe atropelou o Guarani de Palhoças-SC por 7 a 0.

Assim, o técnico Cláudio Tencati encerrou a semana de trabalho. Agora, o Tigre encara o Palmeiras neste domingo, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão. A bola rola às 11h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse.