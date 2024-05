Cruzeiro anuncia parcial de ingressos vendidos para duelo contra o Internacional

O Cruzeiro divulgou, nesta quarta-feira, a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Internacional, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube mineiro, 15 mil entradas já foram compradas.

Inicialmente, os setores Laranja, Vermelho Superior e Roxo Superior do Mineirão não estarão disponíveis para o jogo. Com as áreas sejam abertas, o Cruzeiro anunciará ao público nos próximos dias.