Samuel Xavier tem fratura confirmada e desfalca o Fluminense

O Fluminense soltou uma nota em suas redes sociais nesta terça-feira (30) confirmando a lesão do lateral direito Samuel Xavier como uma fratura no pé direito. O clube não deu detalhes sobre o tempo estimado de recuperação do jogador de 33 anos.

Samuel Xavier ficou de fora da partida do último domingo contra o Corinthians, em que o Fluminense foi derrotado por 3 a 0, após sofrer com uma pancada no jogo anterior, contra o Cerro Porteño.