Diretor da Inter de Milão confirma interesse em Bento, do Athletico-PR

Vivendo grande fase no Athletico-PR, o nome do goleiro Bento tem sido especulado na Inter de Milão, da Itália, nos últimos tempos. Agora, Dario Baccin, diretor esportivo do clube italiano, confirmou o interesse da equipe no brasileiro.

"Bento? Estamos felizes com os goleiros do elenco, mas, pensando no futuro, ele é um dos que estamos avaliando. Está se valorizando muito com a convocação para a Seleção Brasileira", revelou em entrevista à Sky Sports.

"Mesmo que ainda seja cedo para falar de forma aprofundada sobre ele, trata-se de uma das duas ou três jovens promessas que estamos acompanhando com atenção", acrescentou.