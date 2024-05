Perto de completar 50 jogos, Galoppo diz que defender SPFC é 'privilégio'

Amanhã (16), o São Paulo entra em campo pela quinta rodada da Libertadores para enfrentar o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília), no MorumBis. O confronto pode marcar uma noite especial para Galoppo.

Caso o meia-atacante argentino entre em campo, será a sua partida de número 50 com a camisa do Tricolor. Já classificado, o São Paulo entra em campo em busca da vitória mirando o primeiro lugar do Grupo B. Com nove pontos, o time de Zubeldía está na segunda colocação, com quatro a menos que o Talleres, rival da última rodada, no Morumbis.