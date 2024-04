Giro: Real Madrid ganha da Real Sociedad e abre 14 pontos de vantagem na liderança do Espanhol

Nesta sexta-feira, na Reale Arena, o Real Madrid conseguiu uma importante vitória para a conquista do título nacional. A equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu a Real Sociedad por 1 a 0, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol que garantiu os três pontos foi marcado pelo jovem Arda Guler, ainda no primeiro tempo.

Agora, o Real Madrid soma 84 pontos e ocupa a liderança do torneio nacional, ficando com 14 unidades de vantagem em relação ao vice-líder Barcelona, que tem 70. A Real Sociedad, por sua vez, aparece na sexta colocação, com 51 pontos.