Tuchel vê Bayern em condições de bater Real Madrid no Santiago Bernabéu: 'Não é impossível'

Thomas Tuchel sabe que poucos times conseguiram a façanha de superar o Real Madrid em seu estádio nos últimos anos. Mas espera repetir sem bom desempenho diante do merengues, com três triunfos e cinco empates em nove jogos para tentar levar o Bayern de Munique à final da Liga dos Campeões. Mesmo citando as dificuldades que os alemães terão no Santiago Bernabéu, ele mostra confiança: "não é impossível".

Um tanto superior no Allianz Arena, em Munique, o Bayern não conseguiu sustentar o 2 a 1 e acabou levando o empate no fim. Agora, quem ganhar vai à decisão e nova igualdade leva o jogo para prorrogação e consequentes penalidades.

Levando em consideração a Liga dos Campeões, o último revés do Real em seus domínios, nas quartas de final de 2021/22 diante do Chelsea, com 3 a 2 na prorrogação. E os ingleses eram dirigidos por Tuchel na época.

"Se você, como treinador, precisa vencer a Liga dos Campeões para considerar seu próprio trabalho um sucesso, então ficará totalmente infeliz. Mas faremos tudo o que pudermos, somos sempre medidos pelos resultados em clubes como este, e queremos dar o passo decisivo para a final", disse o treinador, que deixará o Bayern ao fim da temporada e espera que seja ganhando a Europa.

Para isso, tem de superar outra vez o temível Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid ainda não perdeu na temporada. "Não estamos falando do mito. É um dos estádios mais difíceis de vencer, mas não é impossível", enfatizou. "Por causa do fator casa, a posição inicial talvez seja de 51% para o Real Madrid. Porém, somos também um clube muito tradicional, bem-sucedido e dominante na Europa. Amanhã é sobre Wembley (palco da final), então será o jogo dos jogos."

O Bayern fez reconhecimento do gramado do Santiago Bernabéu nesta terça-feira e Tuchel reuniu os jogadores no centro do gramado para uma última orientação. "Disse para aproveitarem o fato de estarem ali. Todos sonham quando criança jogar pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu e ganhar a Liga dos Campeões. Temos de nos orgulhar de ter essa chance de jogar aqui podendo ir à final."

Depois de falhar nos dois gols do Real Madrid em Munique, o zagueiro sul-coreano Kim Min-jae será reserva em Madri. Tuchel explica, contudo, não tratar de uma punição, e sim do retorno de Matthijs de Ligt, recuperado de lesão. Upamecano será outro defensor no banco. "Neste momento, Dier e de Ligt estão à frente (de Upamecano e Kim) e merecem continuar jogando juntos. Matthijs deu luz verde e pode jogar amanhã", explicou Tuchel.