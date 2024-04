Flamengo inicia preparação para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Na manhã desta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo, após um dia de folga, iniciou a preparação para o confronto diante do Botafogo. A equipe, na última quarta-feira, foi derrotada por 2 a 1, contra o Bolívar, na Bolívia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Arrascaeta, Allan, Léo Pereira, Pulgar, Pedro, Ayrton Lucas e Varela, que foram poupados na última partida e nem viajaram à Bolívia, treinaram normalmente no Centro de Treinamento. Com isso, o técnico Tite deve escalar força máxima para pegar o rival Botafogo. Os jogadores titulares da partida contra o Bolívar trabalharam na academia.