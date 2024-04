Flaco López reforça desejo de vencer a Libertadores e exalta virada do Palmeiras: "Incrível"

Nesta temporada, Flaco López disputou 22 dos 23 jogos do Palmeiras, sendo titular em 17 deles, ficando de fora apenas do primeiro jogo do ano. Além disso, o argentino marcou 11 gols e deu três assistências. O atacante terminou o Campeonato Paulista com dez bolas na rede.

Flaco chegou ao Palmeiras no meio de 2022 e desde então conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023). O atacante segue à disposição de Abel Ferreira para o clássico contra o São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão.

O Choque-Rei acontece nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis. Com quatro pontos, o Palmeiras é o 11° colocado na tabela do Campeonato Brasileiro.