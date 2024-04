Membros de organizada do Corinthians se reúnem com Augusto Melo no Parque São Jorge; veja detalhes

Alguns membros da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se reuniram com o presidente Augusto Melo nesta quinta-feira, no Parque São Jorge.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a conversa entre torcedores e presidente girou em torno de alguns temas, como a gestão da equipe administrativa, a gestão financeira do clube, o planejamento da direção de futebol para a temporada e a avaliação do desempenho do elenco.

Os membros da organizada questionaram ao mandatário quais medidas serão tomadas em relação aos desvios de condutas dos dirigentes do clube. Recentemente, Rubão (diretor de futebol) e Romeu Tuma Junior (presidente do Conselho Deliberativo) entraram em rota de colisão publicamente.