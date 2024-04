Vasco confirma venda de 15 mil ingressos para jogo contra o Criciúma

1??5?? 0??0??0?? ?

Seja sócio e garanta o seu ingresso! ??

? https://t.co/J4jMBat2MR#SejaUmGigante#VascoDaGama pic.twitter.com/Upv6C1KzLg

? Sócio Gigante (@sociogigante) April 23, 2024

Após estrear no Brasileirão em casa contra o Grêmio, o Vasco disputou as duas partidas seguintes longe de São Januário. Primeiro contra o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, e depois contra o Fluminense, no Maracanã.

Enquanto a equipe carioca venceu o Grêmio no Rio de Janeiro, foi derrotada nos outros dois confrontos. O Vasco ocupa a 15ª colocação da tabela, com três pontos conquistados.